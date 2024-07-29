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KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
11:46
KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?
Ünlü sunucu Kenan Işık öldü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. 10 yıldır komada olan Işık'ın son hali ve sağlık durumu anbean takip ediliyordu. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile bilinen sunucu 2014 yılında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık'ın son durumu hakkında haber geldi. Peki; Kenan Işık öldü mü?