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Haberler Yaşam KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:46

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

Ünlü sunucu Kenan Işık öldü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. 10 yıldır komada olan Işık'ın son hali ve sağlık durumu anbean takip ediliyordu. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile bilinen sunucu 2014 yılında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık'ın son durumu hakkında haber geldi. Peki; Kenan Işık öldü mü?

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

Kenan Işık öldü mü, son durumu nedir soruları gündemde. Oyuncu ve sunucu tam 10 yıldır komada takip ediliyordu. Zaman zaman sağlık durumu hakkında bilgi alınan usta sunucudan haber geldi. Sevenlerini üzen haberin ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Kenan Işık öldü mü?

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

SON DAKİKA: KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık 2014 yılından bu yana komadaydı. Ünlü sunucunun vefat haberi son dakika geldi.

Sevenlerinden başsağlığı mesajları geliyor.

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KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Memur çocğu olan Işık, sanatla henüz ilkokul yıllarındayken ilgilenmeye başladı. Ortaokulda amatör olarak tiyatro oyunlarında yer alan ünlü sunucu, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

Birçok oyun yazıp sahneye koyan Kenen Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında köşe yazarlığı yapmaya başladı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy gösterdi.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

KENAN IŞIK'A NE OLDU?

21 Mart 2014 günü spor salonundan çıktıktan sonra saunaya giren ve ardından fenalaşarak düşen Kenan Işık, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılamıştı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. O tarihten bu yana komada olan Kenan Işık hayatını kaybetti.

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