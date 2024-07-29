KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ? 10 yıldır komadaydı... Kenan Işık yaşıyor mu, son durumu nedir?

Birçok oyun yazıp sahneye koyan Kenen Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında köşe yazarlığı yapmaya başladı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy gösterdi.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.