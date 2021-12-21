Son dakika | Kesikbaş cinayetinde şok: Tecavüzcü dedi 'YASAK AŞK' çıktı

Son dakika haberler: Isparta'da yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek, "İşte namusumla oynayanın kellesi" diyerek köy meydanına atmıştı. Davada çarpıcı gelişmeler yaşandı ve ele geçirilen bilgi-belgeler günlerce serbest bırakılması için sloganlar atılan Nevin Yıldırım'ın tecavüze uğramadığını, bir yasak aşk olduğunu ortaya koydu. İşte Kesikbaş vahşetindeki son dakika haberinin detayları