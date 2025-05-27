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Son Dakika: Kocaeli'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
16:30
Son Dakika: Kocaeli'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti
Kocaeli deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyan sarsıntıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. Depremi hisseden bölge sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik gibi bilgileri takip ediyor. Peki, Kocaeli'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar: