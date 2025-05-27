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Haberler Yaşam Son Dakika: Kocaeli'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:30

Son Dakika: Kocaeli'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti

Kocaeli deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyan sarsıntıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. Depremi hisseden bölge sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik gibi bilgileri takip ediyor. Peki, Kocaeli'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar:

Son Dakika: Kocaeli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti

Kocaeli deprem merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntıyı hissedenler sismik grafik üzerinden bilgileri kontrol ediyor. İşte, depreme dair merak edilenler:

Son Dakika: Kocaeli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti

DEPREM SON DAKİKA: KOCAELİ SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Kocaeli Başiskele merkez üssünde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7,5 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

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Son Dakika: Kocaeli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti

BASISKELE (KOCAELI)

27.05.2025, 15:42:19 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 7.5 km

Son Dakika: Kocaeli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Kocaeli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kocaeli deprem merkez üssü ve şiddeti