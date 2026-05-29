SON DAKİKA… Kocaeli’nde bayram ziyareti faciaya bitti! ATV’den dere yatağına düşen anne ile oğlundan acı haber…
Giriş Tarihi: 29.05.2026 13:42
SON DAKİKA… Kocaeli'de Emine Yeni ile oğlu Mustafa Yeni bayram ziyareti dönüşü aşırı yağış nedeniyle çöken yoldan ATV araçla dere yatağına yuvarlandı. Anne ile oğlunu ulaşmak için başlatan arama çalışmalarından gelen haber yürekleri yaktı. Mustafa Yeni'nin 6 saat, annesinin ise 10 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar…