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Son dakika | Konteyner cinayetinde 'yeşil reçete' detayı! Nihat Salih'in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
08:07
Son dakika | Konteyner cinayetinde 'yeşil reçete' detayı! Nihat Salih'in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu
Son dakika... İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan Nihat Salih (79) cinayetine ilişkin açılan davada mahkeme 'yeşil reçete' araştırmasına girdi. Savcılığın "canavarca hisle işlenmiş cinayet" dediği davada mahkeme, soruşturma aşamasında belirtilen hususları incelemeye aldı. Tanıklardan bazılarının iddiasına göre Nihat Salih, uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları satıyordu. Hatta olaydan hemen önce de o ilaçlardan kullanmıştı. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Salih'in yeşil reçeteli ilaç kullanıp kullanmadığının sorulmasına karar verdi.