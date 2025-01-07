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Haberler Yaşam Son dakika | Konteyner cinayetinde 'yeşil reçete' detayı! Nihat Salih'in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:07

Son dakika | Konteyner cinayetinde 'yeşil reçete' detayı! Nihat Salih'in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu

Son dakika... İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan Nihat Salih (79) cinayetine ilişkin açılan davada mahkeme 'yeşil reçete' araştırmasına girdi. Savcılığın "canavarca hisle işlenmiş cinayet" dediği davada mahkeme, soruşturma aşamasında belirtilen hususları incelemeye aldı. Tanıklardan bazılarının iddiasına göre Nihat Salih, uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları satıyordu. Hatta olaydan hemen önce de o ilaçlardan kullanmıştı. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Salih'in yeşil reçeteli ilaç kullanıp kullanmadığının sorulmasına karar verdi.

ARZU KAYA
Son dakika | Konteyner cinayetinde ’yeşil reçete’ detayı! Nihat Salih’in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu

Son dakika haberi: İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 26 Mayıs'ta farklı çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı.

Son dakika | Konteyner cinayetinde ’yeşil reçete’ detayı! Nihat Salih’in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu

Yapılan incelemede 2 ayrı sokaktaki 4 farklı çöp konteynerlerinde parça parça atılmış insan uzuvları ve kanlı battaniye bulundu. DNA incelemesi sonucu ölen kişinin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğu anlaşıldı.

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Son dakika | Konteyner cinayetinde ’yeşil reçete’ detayı! Nihat Salih’in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu

BALTA, BATTANİYE VE YOLLUKTAKİ KAN EŞLEŞTİ

Güvenlik kameraları incelendiğinde Bilal D. isimli kişinin insan uzvu parçalarının bulunduğu çöp konteynerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığı ve cinayetten önce sanığın ikametinin olduğu sokağa girdiği, çıkış anının da tespit edilemediği belirlendi.

Son dakika | Konteyner cinayetinde ’yeşil reçete’ detayı! Nihat Salih’in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu

Tanıklar ise Bilal D.'nin konteynere olayda kullanılan battaniyeyi attığını gördüğünü söyledi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada kanlı balta ve yolluk ele geçirildi. Yapılan incelemede, yolluk, balta ve battaniyede Nihat Salih'e ait kan örnekleri bulundu.

Son dakika | Konteyner cinayetinde ’yeşil reçete’ detayı! Nihat Salih’in cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu

"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETTİ"

Tüm bu delillere rağmen şüpheli Bilal D. suçlamayı kabul etmedi, Salih'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Adli Tıp Kurumu Salih'in ölüm nedenini boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan nedeniyle olduğunu, ölüm sonrası vücudun parçalandığını belirtti.

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