Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Konya'daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:44

SON DAKİKA | Konya'daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı Taşoluk Apartmanı'nın müteahhiti Adnan Taşoluk (55) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taşoluk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Konya’daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı Taşoluk Apartmanı'nın müteahhiti Adnan Taşoluk (55) gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Konya’daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taşoluk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Konya’daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA | Konya’daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Konya’daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA