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SON DAKİKA | Konya'daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:44
SON DAKİKA | Konya'daki çöken binayla ilgili flaş gelişme: Müteahhit gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı Taşoluk Apartmanı'nın müteahhiti Adnan Taşoluk (55) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taşoluk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.