Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu. Öte yandan Bakan Koca alarm veren 5 ili de açıkladı. Öte yandan bu 5 ilde son Koronavirüs haritası ne gösteriyor? Hangi iller alarm verirken hangi illerde durum daha olumlu seyrediyor? İşte son dakika haberinin detayları...