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Son dakika haberi: açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu. Öte yandan alarm veren 5 ili de açıkladı. Öte yandan bu 5 ilde son Koronavirüs haritası ne gösteriyor? Hangi iller alarm verirken hangi illerde durum daha olumlu seyrediyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 12:20
Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Gelen son bilgilere göre Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.

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Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi ise iyileşti.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ili tek tek açıkladı.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca açıklamıştı! İşte o illerde Korona haritası

İSTANBUL
İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıyer'de yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işletmelerde kontrol yapıldı.

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