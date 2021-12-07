Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var
Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:51

Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Son dakika haberler... Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy, son dönemde Doğu Anadolu Bölgesinde meydana gelmeye başlayan depremlerin Van çevresinde deprem üretme potansiyeline sahip aktif faylardan kaynakladığını söyledi. İşte kritik noktalar için gelen son dakika uyarısı ve deprem potansiyelli aktif fay hatları

Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Son dakika haberleri... Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy, son dönemde Doğu Anadolu Bölgesinde birbiri ardına meydana gelmeye başlayan depremlerin Van çevresinde deprem üretme potansiyeline sahip aktif faylardan kaynakladığını söyledi.

İşte Prof. Dr. Ercan Aksoy'dan gelen son dakika deprem uyarıları ve kritik fay hattı noktaları.

Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA AKTİF FAY VAR

Bölgede yaşanan depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bilim Kurulu ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, bölgedeki çok sayıda aktif fayın varlığına dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

SON DAKİKA | İŞTE DEPREM ÜRETEBİLECEK AKTİF FAYLAR

"Ülkemizdeki depremlerin yoğun olarak meydana geldiği bölgelerden biri de son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Van ilinin de içinde yer aldığı Doğu Anadolu sıkışma bölgesidir" diyen Aksoy, "Bu bölge, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonlarının birleşme noktası olan Karlıova'nın (Bingöl) doğusunda kalan bölgeyi kapsar. Bu alana neden sıkışma bölgesi deniyor?

Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

ANADOLU LEVHASI GERÇEĞİ

Çünkü güneydeki Arabistan Levhası (jeolojik olarak Batman ve daha güneyindeki düzlük alanlar Arabistan Levhası'dır) ve Anadolu Levhası (Siirt'in Baykan ilçesinden itibaren kuzeye doğru olan dağlık alanlar) arasında bir yakınlaşma vardır ve bu yakınlaşmayı karşılamak üzere yerkabuğunda çok sayıda fay gelişmiştir. Bu yakınlaşma devam ettiği için de faylar hareket etmekte ve depremleri meydana getirmektedir.

Son dakika | Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

YÜZEY KIRIĞI MEYDANA GETİREN 25 DEPREM

1900-2020 yılları arasında büyüklüğü 5.5'ten fazla olan, hasar yapıcı ve yüzey kırığı meydana getirmiş toplam 25 depremin meydana geldiği dikkate alındığında, deprem aktivitesinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. En güneyde yer alan Bitlis Bindirme Kuşağı üzerinde 6 Eylül 1975 tarihinde meydana gelmiş ve 2 bin 500'e yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği, büyüklüğü 6.6 olan Lice ve 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş merkezli depremler, bu sıkışmanın neden olduğu bindirme fayları üzerinde meydana gelmiştir.

SON DAKİKA