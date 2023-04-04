Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS kılavuzu 2023 geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı kılavuzunda yer alan bilgiye göre; sınav 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Geçen yılda olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak sınavda öğrenciler pek çok alandan 90 soruya tabii tutulacak. Kılavuza göre binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav için başvuru işlemleri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Peki, LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, MEB 2023 LGS kılavuzu ile LGS başvuruları son dakika gelişmeleri!