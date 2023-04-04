Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk; bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.