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Haberler Yaşam Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:26

Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS kılavuzu 2023 geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı kılavuzunda yer alan bilgiye göre; sınav 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Geçen yılda olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak sınavda öğrenciler pek çok alandan 90 soruya tabii tutulacak. Kılavuza göre binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav için başvuru işlemleri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Peki, LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, MEB 2023 LGS kılavuzu ile LGS başvuruları son dakika gelişmeleri!

Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanırken LGS başvuruları 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla başladı. Hem öğrenciler hem velileri, MEB kılavuzu ile başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Bu noktada LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin "2023 LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, başvurular nereden yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. Bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavı, 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. İşte, 2023 LGS kılavuzu, başvuru ekranı, tarihleri ve süreçle ilgili tüm detaylar!

Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2023 LGS KILAVUZU YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada deprem bölgesi dahil olmak üzere tüm Türkiye'de sınavın 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: LGS BAŞVURULARI NE ZMAN?

LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak.

LGS başvuruları 3 Nisan - 13 Nisan 2023 tarihleri arasında merkezî olarak bakanlık tarafından yapılacak. (Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde -Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa- kayıtlı öğrenciler hariç).

Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

10 İLDEKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA İLDE GİREBİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç, merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık.

10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler.

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden, il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları, Bakanlık olarak belirleyeceğiz."

Son dakika | LGS başvuru süreci başladı! MEB kılavuzu ile 2023 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk; bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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