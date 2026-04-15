SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralımız var. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.