SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:50
SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı
SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ömer Ket'in sosyal medyada '20 Nisan'da okula saldırı yapacağım' diye paylaşım yaptığı, okul müdürünün şikayetiyle gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Ömer Ket'in ailesi ise 'intikam' mesajı paylaştı! İşte detaylar…