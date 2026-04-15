Haberler Yaşam SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:50

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ömer Ket'in sosyal medyada '20 Nisan'da okula saldırı yapacağım' diye paylaşım yaptığı, okul müdürünün şikayetiyle gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Ömer Ket'in ailesi ise 'intikam' mesajı paylaştı! İşte detaylar…

LÜTFÜ YALGI
Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Olay dün sabah Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 2023 yılında devamsızlık yüzünden sınıfta kalan ve okuldan atılan 19 yaşındaki Ömer Ket, elinde pompalı tüfekle okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis Emre Çopur ve kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla okulda başına ateş ederek intihar etti. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler saldırıdan kurtulmak için sınıfın pencerelerinden atladı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA! ELİNDE TÜFEKLE KORİDORDA DOLAŞTI

Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ömer Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın ardından Siverek Devlet hastanesini ziyaret ederek olayda yaralanan öğretmen, öğrenci ve polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alarak saldırının yapıldığı okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralımız var. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

SALDIRGAN SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURMUŞ

Saldırgan Ömer Ket'in sosyal medyada "20 Nisan'da beni çok iyi hatırlayacaksınız. Eski okulumdan intikamımı alıcam gerekirse tüm kunduzları toprağa geri göndereceğim bu bir okul saldırısı" şeklinde paylaşım yaptığı için okul müdürü tarafından şikayet edildiği ve önceki gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Gözaltına alınan Ket'in "hesabımı ele geçirmişler ben yazmadım" dediği için serbest bırakıldığı öğrenildi. Ömer Ket'in yine sosyal medyadan okul yönetimine ve öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, ''Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak'' "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edicem" yazdığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: ÖNÜNE GELENE SIKTI

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

ŞİDDET OYUNU BAĞIMLISIYDI

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ömer Ket'in açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ömer Ket'in eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

Babası inşaat işçisi olan ve sosyal yardımlarla geçinen 9 kişilik ailede yaşayan Ömer Ket sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu pubg oynuyor ve kill (öldüreceğim) anlamında paylaşımda bulunuyordu. Boş zamanlarında bir lokantada çalışan Ömer Ket'in oynadığı oyundan etkilenerek eldiven ve sırt çantası takıp okula saldırıya gittiği belirlendi.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

AİLESİ TEHDİT PAYLAŞIMI YAPTI: İNTİKAMINI ALACAĞIZ

Saldırgan Ömer Ket'in ailesi dün "Kanın yerde kalmayacak, intikamını alacağız" şeklinde paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine aileden 15 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı
SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı
SON DAKİKA… Lisedeki pompalı dehşet ‘geliyorum’ demiş! Saldırgan Ömer Ket’in ailesinden intikam mesajı

