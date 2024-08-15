Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:55
SON DAKİKA: BURSA DEPREM! Bursa ve Yalova sallandı:AFAD ve AFAD ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Yalova deprem haberi geldi. Yalova Armutlu'da meydana gelen 3 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Yalova'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları