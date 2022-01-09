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Haberler Yaşam Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!
Giriş Tarihi: 09.01.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 13:48

Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!

Son dakika haber: Marmaris'te, dolu ve kuvvetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Köprü betonları çöktü, yollar trafiğe kapatıldı. Meteoroloji bir uyardı daha yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!

Son dakika haberi: Marmaris'i şiddetli dolu yağışı vurdu… Marmaris'te dün başlayan ve gün boyu devam eden, aralıklı olarak kuvvetini artıran sağanak yağış, saat 23.15 sıralarında yerini doluya bıraktı.

Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!

20 dakika boyunca kuvvetli yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!

Tıkanan rögarlar, taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı.

Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!

Dolunun ardından gece boyunca devam eden yağmur, sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı kuvvetli sağanak olarak yağdı.

Son dakika: Marmaris’i şiddetli dolu yağışı vurdu: Köprü betonları çöktü yollar kapatıldı! Meteoroloji yine uyardı!

Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii-Hisarönü kara yolu civarında düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi.

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