Son Dakika | Marsilya-Milano-İstanbul hattında kara para imparatorluğu: SABAH şok detaylara ulaştı!
Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:25
Son dakika... Avrupa'da elde edilen uyuşturucu gelirlerini Kosova üzerinden külçe altınlarla Türkiye'ye soktukları iddia edilen uluslararası suç örgütü, Europol'ün düzenlediği operasyonla çökertildi. Kara Para Aklama İmparatorluğu'nun 10 ayda 30 milyon euroluk vurguna imza attığı ortaya çıkarken, operasyonda 55 kilo altın, 2,4 milyon Euro da para ele geçirildi. 19 kişi tutuklandı.