Haberler Yaşam Son Dakika | Marsilya-Milano-İstanbul hattında kara para imparatorluğu: SABAH şok detaylara ulaştı!
Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:25

Son dakika... Avrupa'da elde edilen uyuşturucu gelirlerini Kosova üzerinden külçe altınlarla Türkiye'ye soktukları iddia edilen uluslararası suç örgütü, Europol'ün düzenlediği operasyonla çökertildi. Kara Para Aklama İmparatorluğu'nun 10 ayda 30 milyon euroluk vurguna imza attığı ortaya çıkarken, operasyonda 55 kilo altın, 2,4 milyon Euro da para ele geçirildi. 19 kişi tutuklandı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Son dakika haberi! SABAH, Marsilya- Milano- İstanbul hattında yaşanan son yılların en büyük kara para aklama operasyonunun detaylarına ulaştı.

Elde edilen bilgiler üzerine 6 Ocak 2025'te Marsilya savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, küresel çaptaki suç örgütünün Marsilya DZ Mafyası ile bağlantılı çalıştığının tespit edilmesinin ardından Roma'daki Ulusal Mafyayla Mücadele Savcılığı ve Milano savcılığı ile birlikte, Europol ve Eurojust'ın desteğiyle ortak bir soruşturma ekibi kuruldu.

Liderliğini Kosovalı ve Orta Doğulu kişilerin yaptığı suç örgütünün, Marsilya, Lyon, Paris hattında uyuşturucudan elde ettikleri milyonlarca euroyu kuryeler aracılığıyla İtalya'ya taşıdığı, ardından burada külçe altına dönüştürdüğü tespit edildi.

Altının daha sonra ise Suriye ve Kuzey Afrikalı ekiplerce özel saklama alanlarıyla donatılmış araçlarla Kosova üzerinden Türkiye'ye taşındığı belirlendi.

