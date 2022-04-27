*160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yâd edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur.



