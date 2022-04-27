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Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken 'Bilim Kurulu' ayrıntısı
Giriş Tarihi: 27.04.2022 06:41
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
06:43
Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken 'Bilim Kurulu' ayrıntısı
Son dakika haberi: Maskeli günler tarih oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan tarihi kararları açıkladı. Bilim Kurulu'nun olağanüstü haller dışında artık toplanmayacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu.