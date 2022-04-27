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Haberler Yaşam Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken 'Bilim Kurulu' ayrıntısı
Giriş Tarihi: 27.04.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 06:43

Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken 'Bilim Kurulu' ayrıntısı

Son dakika haberi: Maskeli günler tarih oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan tarihi kararları açıkladı. Bilim Kurulu'nun olağanüstü haller dışında artık toplanmayacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

ERDEM ANILAN
Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken ’Bilim Kurulu’ ayrıntısı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda dün tarihi bir gün yaşandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide gelinen noktaya dair bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapalı mekânlarda maske şartının kaldırıldığına dair tarihi açıklama yapıldı.

İşte Erdoğan'ın sözleri:

Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken ’Bilim Kurulu’ ayrıntısı

*3 yıldır uygulanan kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak.

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Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken ’Bilim Kurulu’ ayrıntısı

*Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakârlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken ’Bilim Kurulu’ ayrıntısı

*Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik.

Son dakika | Maskeli günlere elveda: Bir dönemin sonu! Dikkat çeken ’Bilim Kurulu’ ayrıntısı

*160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yâd edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur.

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