TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında uzun yıllardır yayınlanan aşçılık programı Masterchef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları arasından geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Mert, Hasan ve Burcu arasından birisi kritik eleme gecesinde bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği bu gece MasterChef'e veda eden isim kim oldu öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna cevap arıyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.