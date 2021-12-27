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Haberler Yaşam MasterChef'te kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef'te dün kim gitti? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 00:38

MasterChef'te kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef'te dün kim gitti? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında uzun yıllardır yayınlanan aşçılık programı Masterchef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları arasından geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Mert, Hasan ve Burcu arasından birisi kritik eleme gecesinde bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği bu gece MasterChef'e veda eden isim kim oldu öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna cevap arıyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef’te dün kim gitti? Kritik gecede veda eden…

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yarışma programlarından olan MasterChef 2021 son bölüme kritik eleme gecesi damgasını vurdu. Zorlu haftada kritik dokunulmazlık dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında eleme potasına giren Mert, Hasan ve Burcu arasından birisi jüri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından u hafta masterchef'e veda eden isim olarak seçilerek şampiyonluk hayallerini kaybetti. Yarışmanın izleyicileri ise "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef’te dün kim gitti? Kritik gecede veda eden…

26 Aralık 2021 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu program MasterChef 2021 son bölüm, kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren Mert, Hasan ve Burcu arasından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef’te dün kim gitti? Kritik gecede veda eden…

Kritik eleme gecesinde baby sebzeleri ana ürün olarak seçen Mehmet, Danilo ve Somer şefler, baby sebzelerin kullanılarak en yaratıcı yemeğin hazırlanmasını istedi. MasterChef 2021 son bölümde eleme potasındaki Mert, Araz, Eren tezgah başına geçerek hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesine sundu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef’te dün kim gitti? Kritik gecede veda eden…

MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında bulunan 3 eleme adayı kendilerine ürünü hazırlamak için verilen sürenin tamamlanmasının ardından jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin baby sebzelerin ana ürün olduğu tabaklardaki ürünleri tek tek tadımını yaparak olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdi.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Aralık 2021 MasterChef’te dün kim gitti? Kritik gecede veda eden…

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 kanalının ev sahipliği yaptığı MasterChef kritik eleme gecesinde potada yer alan adaylar Mert, Hasan ve Burcu tarafından hazırlanan yaratıcılık yemeklerinin değerlendirilmesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler eleme adaylarının ürünlerine verdikleri puanları açıkladı.

İlk etapta puan durumu şöyle şekillendi;

MERT: 15

HASAN: 19

BURCU: 14


Puan durumunun bu şekilde olmasıyla Hasan ilk etabı 1. Olarak tamamladı. En düşük puanı ise Burcu almış oldu.

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