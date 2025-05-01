SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"



Duran A., savcılıkta verdiği ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını ifade etti ve şöyle konuştu: "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım.



