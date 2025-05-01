Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
07:47
SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza
Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. (67), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.