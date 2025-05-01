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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:47

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. (67), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

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SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrası öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı ilk duruşmanın görüleceği gün tahrip edilmişti.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"

Duran A., savcılıkta verdiği ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını ifade etti ve şöyle konuştu: "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İddianame hazırlandı: İşte istenilen ceza

Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim.