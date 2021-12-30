Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Bakan Nebati müjdeyi verdi!

Emekli ve memur zamları için 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Bu gelişme öncesi vatandaşlar Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak gibi sorulara yanıt ararken Bakan Nebati konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı sevindiren bu açıklamalarla birlikte, memur maaşı zammı için öngörülen rakamlar da belli oldu. İşte emekli ve memur maaş zamları hakkında son durum…