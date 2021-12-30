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Haberler Yaşam Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Bakan Nebati müjdeyi verdi!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:00

Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Bakan Nebati müjdeyi verdi!

Son Dakika: Milyonlarca memur ve emekli 2022 memur maaş zamları hakkında araştırma yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları ile 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin araştırdığı 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak soruları yanıt buldu. Bakan Nebati'nin açıklamaları ışığında, memur maaş zammı 2022 Ocak ayı itibariyle milyonların yüzünü güldürecek şekilde yansıtılacak. Peki zam oranları ne zaman belli olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar…

Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli ve memur zamları için 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Bu gelişme öncesi vatandaşlar Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak gibi sorulara yanıt ararken Bakan Nebati konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı sevindiren bu açıklamalarla birlikte, memur maaşı zammı için öngörülen rakamlar da belli oldu. İşte emekli ve memur maaş zamları hakkında son durum…

Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

SON DAKİKA | 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

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Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI: KAMUYLA GÜZEL BİR ANLAŞMA YAPILDI, SIRA EMEKLİDE

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER!

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre 10.48 olan 5 aylık enflasyon yıl sonunda 14-15'i bulabilecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 11-12 oranında fark alabilecek. Bu durumda onların da zamları yüzde 16-17 civarına ulaşacak.

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