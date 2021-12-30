Son Dakika: Memur maaşı zammı için sevindiren gelişme! 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Bakan Nebati müjdeyi verdi!

Son Dakika: Milyonlarca memur ve emekli 2022 memur maaş zamları hakkında araştırma yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları ile 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin araştırdığı 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak soruları yanıt buldu. Bakan Nebati'nin açıklamaları ışığında, memur maaş zammı 2022 Ocak ayı itibariyle milyonların yüzünü güldürecek şekilde yansıtılacak. Peki zam oranları ne zaman belli olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar…