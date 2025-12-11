Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul beyaza bürünecek! Megakente kar yağışı geliyor
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:32

SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul beyaza bürünecek! Megakente kar yağışı geliyor

SON DAKİKA METEOROLOJİ ALARMI! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinin altına girecek. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanması beklenirken, birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? Megakente kar ne zaman yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 11-15 Aralık tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu raporu, Türkiye genelinde önemli hava olaylarının yaşanacağına işaret ediyor. Özellikle ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileme potansiyeli bulunan yoğun sis, kuvvetli kar yağışı ve aralıklı sağanak yağışlar için peş peşe uyarılar yapıldı. Batı bölgeler kısa süreliğine güneşli bir mola verse de, yeni haftanın başlangıcında (Pazartesi) soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm ülkeyi etkisi altına alacak.

BÖLGESEL RİSKLER VE YAĞIŞ DAĞILIMI: 11-12 ARALIK

Haftanın ilk yarısında, hava koşulları bölgeler arasında keskin farklılıklar gösterecek. Perşembe sabahı itibarıyla Marmara'nın iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'nun genelinde pus ve sisin etkili olması bekleniyor; sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle son derece dikkatli olması gerekiyor. Akşam saatlerine doğru ve Cuma gecesi, bu sis olayı daha da yoğunlaşarak İç Anadolu'nun büyük bir kısmını ve Karadeniz'in iç bölgelerini kaplayacak.

Yağışlar ise ülkenin doğusuna odaklanacak. Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağmur beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Tunceli, Erzincan ve Bitlis çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışının, ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabileceği konusunda MGM yetkilileri uyarıyor. Cuma günü de bu kar yağışları Doğu Anadolu'da etkisini sürdürecek, gece sıcaklıkları eksi derecelere düşecek.

HAFTA SONU (13-14 ARALIK) KISA SÜRELİ RAHATLAMA

Hafta sonu, yağışlı sistemin doğuya kayması ve batı bölgelerde havanın açması bekleniyor. Cumartesi günü (13 Aralık) ve Pazar günü (14 Aralık), Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları genel olarak yükselirken, özellikle kıyı bölgelerinde bahardan kalma günler yaşanacak. Antalya'da sıcaklıkların 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ege ve diğer Akdeniz kıyılarında da sıcaklıklar 16-19 derece bandında seyredecek. Pazar Sakinliği: Pazar günü, yurt genelinde yağışlar oldukça azalacak ve hava genellikle istikrarlı, açık kalacak. Yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif kar, Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise yağmur görülebilir.

YENİ HAFTADA KESKİN DÖNÜŞ: PAZARTESİ SOĞUK VE YAĞIŞ GELİYOR (15 ARALIK)

Hafta sonu yaşanan kısa süreli hava güzelliğinin ardından, yeni haftaya hızlı bir giriş yapan soğuk ve yağışlı sistem Pazartesi günü (15 Aralık) itibarıyla etkisini gösterecek. Yeni sistem, batıdan başlayarak tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nin tamamı, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'de yeniden sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı aralıksız devam edecek. Sıcaklık Düşüşü: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da genel olarak düşüşe geçecek. Kıyı kesimlerde 10-15 derece civarında seyreden sıcaklıklar, iç ve doğu bölgelerde 3-8 derece bandında kalacak. Vatandaşların yeni haftaya girerken tedbirli olmaları ve özellikle soba/doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA İÇİN 11-15 ARALIK 2025 HAVA DURUMU ÖZETİ

Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, İzmir ve Ankara, 11-15 Aralık tarihleri arasında farklı hava koşulları yaşayacak. İstanbul ve Ankara'da hafta içi başlangıcında (Perşembe ve Cuma gecesi) en dikkat çekici hava olayı, Marmara ve İç Anadolu'yu etkisi altına alan yoğun pus ve sis olacak. İstanbul'da Perşembe günü bulutlu bir hava ve 13 derece civarında sıcaklık beklenirken, Ankara'da da sis etkili olacak ve sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. İzmir ise bu dönemde üç şehir arasındaki en şanslı il olacak; Perşembe'den Pazar gününe kadar çoğunlukla güneşli ve az bulutlu bir hava ile 15-17 derece bandında sıcaklıklar görecek. Üç şehir de hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günlerini yağışsız, parçalı bulutlu ve güneşli geçirecek. Ancak yeni haftanın başlangıcı olan Pazartesi günü (15 Aralık), batıdan gelen yeni bir yağışlı sistem ile İstanbul'da yağmur yeniden başlayacak. Aynı gün Ankara'da karla karışık yağmur beklenirken, İzmir'de hava parçalı bulutlu kalacak. Ankara'daki sıcaklık Pazartesi günü 8 derece civarına düşerek en soğuk günü yaşayacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Öte yandan, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cebeci, megakentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR: DON VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanları, özellikle perşembe akşamı ve cuma sabahı erken saatlerde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve iç kesimlerde görülecek yoğun sis ve pusun beraberinde getireceği don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekiyor. Bu durum, tarımsal faaliyetler ve karayolu trafiği için ciddi riskler oluşturabilir.

Yetkililer, zincirleme kazaları önlemek amacıyla sürücülere kış lastiği kullanma, takip mesafesini koruma ve sisli bölgelerde farlarını açma uyarısını yinelerken, kar yağışı beklenen bölgelerde ise tipi ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, vatandaşların güncel hava durumu ve olası uyarıları takip etmesi hayati önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

11 Aralık Perşembe günü için tahminlere baktığımızda, genel olarak ülkenin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava genellikle güneşli veya az bulutlu görünüyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde çok sayıda ilde yağmur beklenirken, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar kıyı bölgelerinde 13-18 derece arasında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde daha düşük, yer yer 5 derece civarında olacak. Özellikle Antalya çevresinde 22 derece ile en yüksek sıcaklık bekleniyor.

12 ARALIK 2025 CUMA

12 Aralık Cuma günü, hava koşullarında önemli bir değişim gözlemleniyor. Yağışlı sistemin etkisini batıdan doğuya doğru kaydırdığı görülmekte. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde hava açmaya başlarken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışları etkili olacak. Batı ve İç Anadolu'nun pek çok ilinde ise bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir durum devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -1, -2 dereceye kadar düşerken, kar yağışının yoğun olması bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15-17 derece civarında devam edecek.

13 ARALIK 2025 CUMARTESİ

13 Aralık Cumartesi gününe gelindiğinde, yağışların bir önceki güne göre azaldığı ve birçok bölgede havanın güneşli veya parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağmur şeklinde yoğunlaşacak. Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışları sürecek. Hava sıcaklıklarının genel olarak birkaç derece yükseldiği fark ediliyor; Antalya çevresinde 22 derece ile günün en yüksek sıcaklığı beklenirken, kıyı Ege ve Akdeniz'de 16-19 derece bandında seyredecek. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıklar 8-14 derece aralığında kalacak.

14 ARALIK 2025 PAZAR

14 Aralık Pazar günü, yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Yağış görülen alanlar oldukça daralıyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde hafif kar yağışı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklentisi var. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek; Kıyı Ege ve Akdeniz'de 14-19 derece, iç bölgelerde ise 8-14 derece arasında olacak. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde havanın çoğunlukla güneşli olması, pazar günü için iyi bir hava koşulu sunuyor. Hava genel olarak istikrarlı ve açık görünüyor.

15 ARALIK 2025 PAZARTESİ

15 Aralık Pazartesi günü itibarıyla, batıdan yeni bir yağışlı sistemin etkisine girildiği görülüyor. Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Ege'nin kuzey kıyılarında yağmur beklenirken, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar batı bölgelerde hafifçe düşerken, doğu bölgelerdeki soğuk hava etkisini sürdürecek. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar 10-15 derece arasında seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 3-8 derece bandında kalacak. Yeni haftanın başlangıcında, ülkenin genelinde yağışlı ve serin bir hava hakim olacak.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00 TSİ)

Perşembe sabah saatlerinde (06:00-12:00), ülkenin batı ve güney kıyı kesimleri, özellikle Ege ve Akdeniz'in kıyı şeridi güneşli veya az bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Marmara Bölgesi'nin iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde pus etkili olacak. Yağışlı hava sistemi ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkisi altına alacak. Bu bölgelerde yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur/kar bekleniyor. Özellikle Tunceli, Erzincan ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı kuvvetli görünüyor.

ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)

Öğle saatlerinde (12:00-18:00), hava koşulları genel olarak önceki saatlere benzerlik gösteriyor ancak yağışlı alanlar batıya doğru biraz daha kayıyor. Ülkenin batısı ve güney kıyıları yine güneşli veya parçalı bulutlu kalırken, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kar yağışı, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde devam edecek. Marmara'nın iç ve doğu kesimlerinde görülen pus, öğle saatlerinde etkisini büyük ölçüde kaybedecek.

AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)

Perşembe akşamı (18:00-24:00), batı ve iç bölgelerde pus ve sis etkisini artıracak. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun tamamı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun pus bekleniyor. Yağışlı sistemin etkisi devam ederken, yağışlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşacak. Bu bölgelerde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı sürecek. Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Ege kıyıları hala güneşli veya az bulutlu kalacak.

GECE (00:00-06:00 TSİ)

Cuma gecesi (00:00-06:00), soğuk hava ile birlikte ülkenin geniş bir bölümünde sis ve pus etkili olacak. Özellikle Marmara'nın iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yoğun sis (SİS) bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Yağışlı sistem ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağmur ve kar şeklinde etkisini sürdürecek. Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde hava genellikle açık veya az bulutlu kalacak.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı