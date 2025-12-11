Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul beyaza bürünecek! Megakente kar yağışı geliyor
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:32
SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul beyaza bürünecek! Megakente kar yağışı geliyor
SON DAKİKA METEOROLOJİ ALARMI! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinin altına girecek. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanması beklenirken, birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? Megakente kar ne zaman yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...