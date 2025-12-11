SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul beyaza bürünecek! Megakente kar yağışı geliyor

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Öte yandan, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cebeci, megakentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR: DON VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanları, özellikle perşembe akşamı ve cuma sabahı erken saatlerde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve iç kesimlerde görülecek yoğun sis ve pusun beraberinde getireceği don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekiyor. Bu durum, tarımsal faaliyetler ve karayolu trafiği için ciddi riskler oluşturabilir.