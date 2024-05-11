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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 10:18

SON DAKİKA | Meteoroloji'den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 kenti "sarı" kodla uyardı. Aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 20 kentte fırtına, bekleniyor. Yetkililer, Van ve Hakkari'de de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...
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SON DAKİKA | Meteoroloji’den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...


İşte Meteoroloji`nin yayımladığı uyarı haritası...

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...

ADANA
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...

ANTALYA
Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den sarı uyarı! 29 kentte alarm verildi: Sağanak ve fırtına geliyor...

BALIKESİR
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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