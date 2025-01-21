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Haberler Yaşam Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:52

Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?

Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yasın ilanını açıkladı. Bu gelişme ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Milli yas nedir, ne demek, ne zamana kadar sürecek, hangi durumlarda ilan edilir?

Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?

Bolu'da bir otelde meydana gelen yangn nedeniyle 66 kişinin hayatını kaybetmesi ardından milli yas ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar yasın anlam ve önemini sorguluyor. İşte, milli yas nedir sorusunun yanıtı...

Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!

Başkan Erdoğan, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle "22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir" açıklaması yaptı.

1 günlük milli yas ilan edildi.

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Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir.

Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygın olarak görülür.

Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?
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