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Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
19:52
Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne demek, ne anlama geliyor, hangi durumlarda ilan edilir?
Son Dakika: Milli yas ilan edildi! Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yasın ilanını açıkladı. Bu gelişme ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Milli yas nedir, ne demek, ne zamana kadar sürecek, hangi durumlarda ilan edilir?