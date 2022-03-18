Haberler Yaşam BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Giriş Tarihi: 18.03.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:43

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri... Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekilmişti. Bu durumun en çok etkilendiği alanlar ise motorin ve benzinin litre fiyatı oldu. Piyasalar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken değişen grafik sebebi ile "18 Mart 2022 akaryakıt, mazot, motorin, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzinin 1 litresi kaç TL?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki; benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Mart Cuma güncel benzin fiyatları!