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Giriş Tarihi: 18.03.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:43

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri... Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekilmişti. Bu durumun en çok etkilendiği alanlar ise motorin ve benzinin litre fiyatı oldu. Piyasalar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken değişen grafik sebebi ile "18 Mart 2022 akaryakıt, mazot, motorin, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzinin 1 litresi kaç TL?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki; benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Mart Cuma güncel benzin fiyatları!

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatları son dakika haberleri! 18 Mart Cuma günü itibarıyla benzin fiyatı güncel liste için sorgulamalar başladı. 17 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapılarak bu rakam pompaya da yansımış oldu. Hal böyle olunca; güncel olarak "18 Mart 2022 akaryakıt, mazot, motorin, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte benzin fiyatı listesi son dakika gelişmeleri.

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEN DÜŞTÜ

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 18 Mart 2022 bugün 1 litre benzin ne kadar oldu? Akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,
İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

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