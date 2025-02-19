Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Mevlüt Ozan Atlar'ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:53
SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Mevlüt Ozan Atlar'ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...
Bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mevlüt Ozan Altar'ın bulunması için yeniden çalışma başlatan polis ekipleri, cep telefonu sinyalinin en son, daha önce çalıştığı ve alacağını istemek için gittiği çiftlikte görüldüğünü belirledi. Atlar'a ait cep telefonun da çiftlik sahibi Kadir S., tarafından satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi…