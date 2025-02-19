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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Mevlüt Ozan Atlar'ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:53

SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Mevlüt Ozan Atlar'ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...

Bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mevlüt Ozan Altar'ın bulunması için yeniden çalışma başlatan polis ekipleri, cep telefonu sinyalinin en son, daha önce çalıştığı ve alacağını istemek için gittiği çiftlikte görüldüğünü belirledi. Atlar'a ait cep telefonun da çiftlik sahibi Kadir S., tarafından satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi…

DHA
SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Mevlüt Ozan Atlar’ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...

Sır olay 2011 yılında Karaman'da yaşandı. O dönem 19 yaşında olan Mevlüt Ozan Atlar sırra kadem bastı. Ailesi ise kayıp başvurusu yaptı. Jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın herhangi bir izine rastlanmadı.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Mevlüt Ozan Atlar’ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...

ANNE ATLAR, EŞİNDEN ŞÜPHELENMİŞTİ!

Anne Ayşe Atlar, geçen yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ayşe Atlar, yayında günlerce oğlunun kaybının ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu anlattı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Mevlüt Ozan Atlar’ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...

Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı geçen temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Mevlüt Ozan Atlar’ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...

ÖZEL EKİP KURULDU

Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Mevlüt Ozan Atlar’ın katili bakın kim çıktı! 14 yıl önce çiftlikte...

Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği öğrenildi.

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