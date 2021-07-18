SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden çıkanlar şaşırttı

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Metin-Necla Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim masumdur." dedi. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.