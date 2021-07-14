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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...
Giriş Tarihi: 14.07.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 07:07

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...

Son dakika haberleri: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen de gözaltına alınanlar arasında. Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesi için kızları Büşra Büyükşen'e olayın yaşandığı o evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırıldı. Tüm Türkiye'yi sarsan çifte cinayetle ilgili gözaltına alınan Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce A Haber'e verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte Büşra Büyükşen'in cinayetin yaşandığı o gece için söylediği sözler ve haberin detayları...

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...

Son dakika haberleri: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen çiftinin öldürüldüğü olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...

Öldürülen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, oğulları Uğur Büyükşen ve gelini gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...

Konya Karatay'da işlenen Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...

İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı dikkat çekti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...

Operasyonda aralarında saldırıdan yaralı olarak kurtulan Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ve babası Muammer Büyükdoğrucan ile ailenin komşuları Mehmet Ali Dayanır'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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