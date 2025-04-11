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Haberler Yaşam Son Dakika: Muğla'da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:44

Son Dakika: Muğla'da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum'da deprem mi oldu?

Muğla deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından duyurulan bilgilere göre Bodrum merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının ardından bölge sakinleri 'Muğla'da deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bilgilerini paylaşıyor. İşte, Bodrum deprem bilgileri:

Son Dakika: Muğla’da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum’da deprem mi oldu?

Muğla deprem ile sallandı. 3 üzerinde gerçekleşen sarsıntıyı hissedenler araştırmalara hız kazandırırken anlık bilgiler AFAD ve Kandilli'nin sistemlerinden alınıyor. Yüzeye yakın gerçekleşen depremin ardından detaylar paylaşıldı. İşte, Bodrum depremi hakkında merak edilenler:

Son Dakika: Muğla’da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum’da deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM: MUĞLA BODRUM SALLANDI!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Muğla Bodrum merkez üssünde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

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Son Dakika: Muğla’da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum’da deprem mi oldu?

MUĞLA DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Bodrum (Muğla)

Tarih:2025-04-11

Saat:09:30:48 TSİ

Derinlik:6.97 km

Son Dakika: Muğla’da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum’da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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Son Dakika: Muğla’da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum’da deprem mi oldu?