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Son Dakika: Muğla'da deprem! 11 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla Bodrum'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
09:44
Muğla deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından duyurulan bilgilere göre Bodrum merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının ardından bölge sakinleri 'Muğla'da deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bilgilerini paylaşıyor. İşte, Bodrum deprem bilgileri: