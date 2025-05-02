SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Son dakika haberi! Narin Güran cinayeti davasında yargılanan tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıl hapis cezası isteniyor.