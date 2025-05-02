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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:14

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek. Geçtiğimiz hafta savcının mütalaa verdiği davada, karar çıkması bekleniyor.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Son dakika haberi! Narin Güran cinayeti davasında yargılanan tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıl hapis cezası isteniyor.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

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SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.