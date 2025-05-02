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SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
09:14
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar günü! İşte o sanıklar için istenen ceza
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek. Geçtiğimiz hafta savcının mütalaa verdiği davada, karar çıkması bekleniyor.