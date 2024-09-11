Giriş Tarihi: 11.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
18:59
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'yi sarsan cinayette amca Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise "Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan alıp dere kenarına bıraktım" diyerek korkunç olayın detaylarını açıkladı! Soruşturma kapsamında aralarında Narin'in annesi, babası ve ağabeyinin de olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Narin cinayetinde gözaltına alınan isimleri canlı yayında açıkladı!