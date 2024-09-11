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Giriş Tarihi: 11.09.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:59

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'yi sarsan cinayette amca Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise "Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan alıp dere kenarına bıraktım" diyerek korkunç olayın detaylarını açıkladı! Soruşturma kapsamında aralarında Narin'in annesi, babası ve ağabeyinin de olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Narin cinayetinde gözaltına alınan isimleri canlı yayında açıkladı!

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

Türkiye, 8 yaşındaki Narin evladına ağladı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ön otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin'in cinayetinde tek şüpheli ise amca Salim Güran'dı. Kasten öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran cinayeti kabul etmese de gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, Türkiye'yi sarsan olayın detaylarını anlattı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

"İTİRAFÇI CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI"

21 Ağustos'ta Salim Güran'dan battaniyeye sarılı Narin'in cesedini aldığını ve dere kenarına bıraktığını açıklayan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm' dedi. Sonra battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.

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SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

SALİM GÜRAN CESEDİ DERE KENARINA BIRAKMAMI SÖYLEDİ

Çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort ile üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalı, ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğunun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

Muhtar Güran oradan ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Yolda giderken ben pişmanlık duydum ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı aracımdan aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı" diyerek kan donduran olayın detaylarını anlattı. İtirafçı Bahtiyar, dün akşam tutuklandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

ANNESİ, BABASI VE AĞABEYİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipleri küçük kızın annesi, babası ve ağabeyinin de aralarında olduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Herkes, Narin cinayetinde gözaltına alınan isimleri merak etmeye başladı.

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