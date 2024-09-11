SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde gözaltına alınanlar kim? Nazif Karaman canlı yayında açıkladı: Hepsi bilip susan kişiler!

"İTİRAFÇI CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI"

21 Ağustos'ta Salim Güran'dan battaniyeye sarılı Narin'in cesedini aldığını ve dere kenarına bıraktığını açıklayan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm' dedi. Sonra battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.