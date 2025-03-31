SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

"NEVZAT'IN HiKAYESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

"Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı' şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.