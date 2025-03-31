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SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı
Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
19:02
SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Güran ailesinin avukatı, Salim Güran'ın internet hareketlerinin olduğu belgeyi paylaştı. Avukat Yılmaz Demiroğlu yaptığı paylaşımda Nevzat'ın doğru söylemediğini savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.