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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı
Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:02

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Güran ailesinin avukatı, Salim Güran'ın internet hareketlerinin olduğu belgeyi paylaştı. Avukat Yılmaz Demiroğlu yaptığı paylaşımda Nevzat'ın doğru söylemediğini savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

Son dakika haberleri: Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu amca Salim Güran'ın internet hareket dökümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

Yapılan paylaşımda, Narin cinayetinin en kritik zaman aralığında amca Salim Güran'ın telefonu elinden bir an olsun ayırmadığı savunuldu.

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SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

Avukat Yılmaz Demiroğlu yaptığı paylaşımda Nevzat'ın doğru söylemediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

"NEVZAT'IN HiKAYESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

"Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı' şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikaye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Güran ailesinin avukatı yeni delil paylaştı

Sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede S.G'nin kritik saat olan 15.14-15.40 arasında adeta telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığı, N.B' nin anlatımında belirtilen hareketliliğin olmadığı anlaşılmıştır.