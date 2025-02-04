SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

Ameliyat masasına sağlam yatan genç kadının dayanılmaz ağrılar sonucu omurgasına da pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1,5 milyon TL. Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.



