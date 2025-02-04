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SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
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Son dakika haberi: Oğlu Timur Cihantimur 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası sıkça gündeme gelen Estetisyen Bülent Cihantimur, Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye kaçmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Cihantimur'un adı ise bu kez bir sağlık skandalına karıştı.