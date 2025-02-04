Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:49

SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

Son dakika haberi: Oğlu Timur Cihantimur 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası sıkça gündeme gelen Estetisyen Bülent Cihantimur, Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye kaçmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Cihantimur'un adı ise bu kez bir sağlık skandalına karıştı.

Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

Son dakika haberi: 2022 yılında estetik operasyon için Estetisyen Bülent Cihantimur'a başvuran genç kadın, hayatının kabusunu yaşadı. İddiaya göre, Cihantimur, yanlış operasyon sonucu Z.T.'nin felç kalmasına sebep oldu.

SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

Ameliyat masasına sağlam yatan genç kadının dayanılmaz ağrılar sonucu omurgasına da pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1,5 milyon TL. Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla arabulucu atandı. Bülent Cihantimur ve Z.T. arabulucu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

Tarafların arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle ilerleyen günlerde Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

SON DAKİKA | Oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu! Bülent Cihantimur bir skandala daha karıştı

"ENGELLİ BİR BİREY OLARAK HAYATIMA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIM"

Yıllarca fizik tedavi gören ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, "Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım.

SON DAKİKA