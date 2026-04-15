Haberler Yaşam SON DAKİKA… Okuldan atılan eski öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı: Saldırganın profili: Şiddet içerikli savaş oyunu bağımlısıydı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 12:27

SON DAKİKA… Okuldan atılan eski öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı: Saldırganın profili: Şiddet içerikli savaş oyunu bağımlısıydı

SON DAKİKA… Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ömer Ket etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra okul içinde aynı silahla intihar etti. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi yaralandı. Ömer Ket'in devamsızlık yaptığı için 2023 yılında sınıfta kaldığı ve okuldan atıldığı, açık öğretime devam ettiği ancak orada da başarısız olduğu öğrenildi.

LÜTFÜ YALGI
Hüseyin KAÇAR
Olay dün sabah Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 2023 yılında devamsızlık yüzünden sınıfta kalan ve okuldan atılan 19 yaşındaki Ömer Ket, elinde pompalı tüfekle okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı.

Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis Emre Çopur ve kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla okulda başına ateş ederek intihar etti. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler saldırıdan kurtulmak için sınıfın pencerelerinden atladı.

KORKU DOLU ANLAR

Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ömer Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın ardından Siverek Devlet hastanesini ziyaret ederek olayda yaralanan öğretmen, öğrenci ve polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alarak saldırının yapıldığı okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralımız var. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

ŞİDDET OYUNU BAĞIMLISIYDI

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ömer Ket'in açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ömer Ket'in eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.

