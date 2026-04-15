SON DAKİKA… Okuldan atılan eski öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı: Saldırganın profili: Şiddet içerikli savaş oyunu bağımlısıydı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 12:27
SON DAKİKA… Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ömer Ket etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra okul içinde aynı silahla intihar etti. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi yaralandı. Ömer Ket'in devamsızlık yaptığı için 2023 yılında sınıfta kaldığı ve okuldan atıldığı, açık öğretime devam ettiği ancak orada da başarısız olduğu öğrenildi.