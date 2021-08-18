Son dakika: Onur Alp Eker'in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torununun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.