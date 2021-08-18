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Haberler Yaşam Son dakika: Onur Alp Eker'in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torununun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı
Giriş Tarihi: 18.08.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 22:24

Son dakika: Onur Alp Eker'in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torununun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Son dakika haberi: Türkiye, Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı! Dedesinin Twitter paylaşımı yürek dağladı... İşte ayrıntılar...

Son dakika: Onur Alp Peker’in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torunun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Dedesinin Twitter paylaşımı yürek dağladı...

Son dakika: Onur Alp Peker’in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torunun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Onur Alp Peker’in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torunun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

Son dakika: Onur Alp Peker’in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torunun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Onur Alp Peker’in dedesi Twitter hesabından paylaştı! Torunun ölümüyle yakılan adamın sözleri yürek dağladı

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

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