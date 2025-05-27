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SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
09:18
SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!
Adana'da 76 yaşındaki Dudu Kahveci, bir haftadır tedavi gördüğü özel hastanede hayata tutunamadı. Ailesi, cenazesini teslim almak istediğinde ise büyük bir şok yaşadı! Çünkü cenazenin morg görevlileri tarafından başka bir aileye verildiği ortaya çıktı! İşte detaylar…