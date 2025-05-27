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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:18

SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

Adana'da 76 yaşındaki Dudu Kahveci, bir haftadır tedavi gördüğü özel hastanede hayata tutunamadı. Ailesi, cenazesini teslim almak istediğinde ise büyük bir şok yaşadı! Çünkü cenazenin morg görevlileri tarafından başka bir aileye verildiği ortaya çıktı! İşte detaylar…

MURAT KARAMAN
SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

İddiaya göre, olay merkez Çukurova ilçesindeki özel hastanede yaşandı. Hastanede tedavi gören Dudu Kahveci yaşamını yitirdi. Cenazeyi havayoluyla Edirne'ye götürmek için almaya gelen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı kadının cenazesine hastanede ulaşılamadı. Bunun üzerine araştırma yapıldı.

SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

CENAZESİ YANLIŞ AİLEYE VERİLMİŞ!

Ailenin dikkati nedeniyle yapılan çalışmada vefat eden Dudu Kahveci'nin cenazesinin karıştırılıp başka bir aileye verildiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

130 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yakınları vefat eden başka bir aileye verilen Kahveci'nin cenazesinin şehre yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine gönderildiği belirlendi. Cenazeyi götürenler, ilçeden tekrar yola çıkarak naaşı hastaneye getirdi.

SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

"CENAZEMİZİ BULAMAYINCA ŞOK OLDUK"

Acılı aile cenazesini teşhis edip teslim aldı. Kayınvalidesini kaybeden Haluk Yazıcoğlu, "Kendi çabalarımızla imkanlarımızla cenazemizi bulduk. Feke'ye götürüldüğünü öğrendik. Cenaze aracıyla 4 saat yol yapmışlar. Allah'tan bizim cenazemiz fethi kabir olmadan bulduk. Eğer bulamasaydık, fethi kabirden sonrası daha zordu.

SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

Kesinlikle hakim kararı alınması gerekiyordu. Bugün defnedilen cenazelerin hepsinin açılması gerekiyordu. Bu cenazeyi alan ve teslim edenin hatası yüzünden oldu bunlar. Biz zaten acımızı yaşıyoruz. Buraya geldik bir de cenazemizi bulamayınca şok olduk" dedi.