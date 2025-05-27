SON DAKİKA… Özel hastanede skandal olay: Yanlış aileye teslim edilen cenaze 130 kilometre uzaklıkta bulundu!

Kesinlikle hakim kararı alınması gerekiyordu. Bugün defnedilen cenazelerin hepsinin açılması gerekiyordu. Bu cenazeyi alan ve teslim edenin hatası yüzünden oldu bunlar. Biz zaten acımızı yaşıyoruz. Buraya geldik bir de cenazemizi bulamayınca şok olduk" dedi.