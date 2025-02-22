Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul’da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

Son dakika İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. Haftaiçinden beri şehirde etkisini gösteren kar Cuma günü ve haftasonuyla birlikte şiddetini daha artırdı. İstanbul'da yollar ve caddeler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Haftaiçi okulların tatil edilmesi ve haftasonu için de sınav ve eğitim faaliyetlerina ara verildiği açıklaması akıllara 'İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı?' sorusunu da getirdi. Meteroloji uzmanı konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları!