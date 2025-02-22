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Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz
Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
08:29
Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz
Son dakika haberi: İstanbul'daki kar fırtınası şehri beyaza bürüdü. İstanbul'un birçok ilçesinde yollar ve caddeler karla kaplandı. İstanbul Valiliğinin haftasonları için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildiği duyurusu; Cumartesi ve Pazar günü için de yoğun kar yağışı beklentileri ile birlikte akıllara 'Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?' sorusunu getirdi. Öte yandan; İstanbul'da sıcaklığın -4/-5 derecelere kadar düşeceği belirtilirken, Meteoroloji de peş peşe uyarı yaptı. Peki İstanbul'da okullar pazartesi tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte bölge bölge hava durumu ve kar yağışı uyarıları!