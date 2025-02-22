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Haberler Yaşam Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz
Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 08:29

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

Son dakika haberi: İstanbul'daki kar fırtınası şehri beyaza bürüdü. İstanbul'un birçok ilçesinde yollar ve caddeler karla kaplandı. İstanbul Valiliğinin haftasonları için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildiği duyurusu; Cumartesi ve Pazar günü için de yoğun kar yağışı beklentileri ile birlikte akıllara 'Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?' sorusunu getirdi. Öte yandan; İstanbul'da sıcaklığın -4/-5 derecelere kadar düşeceği belirtilirken, Meteoroloji de peş peşe uyarı yaptı. Peki İstanbul'da okullar pazartesi tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte bölge bölge hava durumu ve kar yağışı uyarıları!

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul’da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

Son dakika İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. Haftaiçinden beri şehirde etkisini gösteren kar Cuma günü ve haftasonuyla birlikte şiddetini daha artırdı. İstanbul'da yollar ve caddeler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Haftaiçi okulların tatil edilmesi ve haftasonu için de sınav ve eğitim faaliyetlerina ara verildiği açıklaması akıllara 'İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı?' sorusunu da getirdi. Meteroloji uzmanı konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları!

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul’da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

VALİ DUYURDU: İSTANBUL'DA SINAV VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle haftasonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

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Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul’da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

YENİ GÜN İÇİN KAR UYARISI

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde şehrin birçok noktasında etkili oldu, yollar ve caddeler beyaza büründü.

Gece saatlerinde bazı bölgelerde yer yer şiddetini arttıran kar yağışı, Taksim Meydanı'nı beyaza bürüdü. Yağışın, gün içinde de etkisini göstereceği kaydedildi.

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul’da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Orhan Şen yoğun kar yağışlarına dikkat çekti ve Pazartesi günü okulların tatil olabileceğini kaydetti.

Şen şunları söyledi:

"Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senenin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul’da kar yağışı için kritik uyarı! Megakent bembeyaz

"Kar yağışı aralıklı olarak başladı. Kuvvetli olarak devam edecek. Yaklaşık olarak burada kar 40 cm'ye yakın. Kar yarın da devam edecek. Pazar öğlene kadar devam edecek. Pazartesi İstanbul'da kar yok. Bu kar yağışı İstanbul'da son olacak mı diye soruyorlar ama Mart başında tekrar kar görebiliriz. 1987'deki Mart karında yerde 15 gün kalmıştı. Buzlanmaya dikkat edilmesi lazım. Akşam Yollarda gizli buzlanmaya dikkat edeceğiz."

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