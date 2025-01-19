Haberler
Yaşam
SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
12:49
SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!
SON DAKİKA... İstanbul Ümraniye'de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. 26 farklı suçtan kaydı olan Yunus Emre Geçti'ye müebbet hapis ve 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Polis katili Geçti'den dikkat çeken hamle geldi…