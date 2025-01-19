SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

Polis katili Geçti, "Bile bile kasıtlı yapacak bir çocuk değilim. Karakoldaki 500 kişiye beni sorsanız kimse benim hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi. Ben kesinlikle resmi bir polis aracı görmedim. Görsem zaten teslim olurdum. 19 yaşındayım ama hayatımda hiç cezaevine girmedim. Bu planlı, projeli bir olay değil, çok pişmanım" şeklinde bir savunmaya imza attı.