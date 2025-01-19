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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 12:49

SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

SON DAKİKA... İstanbul Ümraniye'de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. 26 farklı suçtan kaydı olan Yunus Emre Geçti'ye müebbet hapis ve 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Polis katili Geçti'den dikkat çeken hamle geldi…

ARZU KAYA
SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı.

SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 50 YIL HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi yönünden "kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

Olayda polis memuru Kürşat Hakkı S. ve annesi Pınar Geçti'yi yaralayan, polise mukavemet eden ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu da işleyen Geçti için ayrıca 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.

SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

"KASTİ DEĞİLDİ" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, cinayeti kasıtlı işlemediğini, olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesi Yunus Emre Geçti’den dikkat çeken hamle!

Polis katili Geçti, "Bile bile kasıtlı yapacak bir çocuk değilim. Karakoldaki 500 kişiye beni sorsanız kimse benim hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi. Ben kesinlikle resmi bir polis aracı görmedim. Görsem zaten teslim olurdum. 19 yaşındayım ama hayatımda hiç cezaevine girmedim. Bu planlı, projeli bir olay değil, çok pişmanım" şeklinde bir savunmaya imza attı.

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