Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
07:26
SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti kirli geçmişine SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine ve suç kaydının detaylarına SABAH ulaştı. Neredeyse her yıl bir suça karışan Geçti'nin arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, trafikteki bir adama ateş açtığı, yine bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının "saygı" indirimiyle 3 yıla düştüğü ortaya çıktı.