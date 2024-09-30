SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti kirli geçmişine SABAH ulaştı

ATEŞ ETTİĞİ VİDEOYU GÖNDERİP "ANSIZIN" DEDİ, BIÇAKLADI



Yakın zamanlı dosyalarından biri ortaokuldan beri arkadaş olduğu Ali Y.'yi yaralamasıyla ilgili. Yunus Emre Geçti, yine oturduğu semt olan Ümraniye'de Ali Y.'nin kız arkadaşına hakaret etti.



