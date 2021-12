TEOMAN DURALI'NIN KİTAPLARI

Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013) Öyle Geçer Ki Zaman