Gelen son dakika bilgisine göre, Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti! Türk felsefe profesörü, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duralı Fikriyat.com yazarı olmakla beraber son olarak, TRT ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' adlı programı da yapmıştı. Peki, Şaban Teoman Duralı kimdir, kaç yaşındaydı? Teoman Duralı hastalığı neydi, neden öldü? Gelen bilgiye göre, bugün Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.