SON DAKİKA! Reklam panoları üzerinden 260 milyonluk vurgun: İşte kalem kalem milyonluk kamu zararı

● Paşa Açıkhava Reklam Danışmanlık İnşaat Otomotiv San. Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te 241 bin 940,26 TL.

● Elis Dış Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te toplam 125 bin 199,36 TL.

● Asist Medya Hizmetleri A.Ş. tarafından 2019-2024'te 151 bin 51 5TL.

● SİM Medya A.Ş tarafından 2019- 2024'te 1 milyon 385 bin 188,11TL.

● Birlik Medya Reklamcılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te 335 bin 400 TL.

● BFK Reklam Endüstri Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te 62 bin 244,00TL.

● Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Tic. Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te 195,00TL ecrimisil bedeli ödendiği anlaşılmıştır.

Böylece, kamu zararının, 16 Ağustos 2024'e kadar zabıta tarafından kesilmesi gereken para cezası bedelleri ve haksız elde edilen gelirler toplamı olan 260 milyon 755 bin 555 TL +KDV olduğu belirtildi.