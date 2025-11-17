Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! Reklam panoları üzerinden 260 milyonluk vurgun: İşte kalem kalem milyonluk kamu zararı
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:07
SON DAKİKA! Reklam panoları üzerinden 260 milyonluk vurgun: İşte kalem kalem milyonluk kamu zararı
Son dakika: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yapılmayan işleri yapılmış gibi göstererek sahte faturalar keserek yaptığı vurgunun detayları iddianamede yer aldı. İstanbul'da reklam panoları üzerinden vurgunda 260 milyon 755 bin 555 TL kamu zararına yol açıldığı belirlendi. İşte kalem kalem milyonluk kamu zararı...