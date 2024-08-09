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Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:41

SON DAKİKA: ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK açıklamalarıyla: Roblox neden yasaklandı, erişim engeli mi getirildi?

Çevrim için oyun platformu Roblox'a erişim yasağı getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK kararıyla Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan platforma erişim engeli getirildi. Platformun kapatılmasının ardından "roblox neden kapandı, ne zaman düzelecek?" araştırmaları başladı. Çevrimiçi oyun platformuna dair Bakan Tunç ve Ulaştırma Bakanlığı'nda açıklamalar geldi. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek? Roblox neden yasaklandı? İşte son gelişmeler

SON DAKİKA: ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK açıklamalarıyla: Roblox neden yasaklandı, erişim engeli mi getirildi?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos itibarıyla erişim yasağı getirildi. Siteye girmek isteyen oyun severler erişim sağlayamayınca Roblox yasaklandı mı, ne zaman düzelecek? sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamalar peş peşe geldi. Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA: ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK açıklamalarıyla: Roblox neden yasaklandı, erişim engeli mi getirildi?

ROBLOX KAPATILDI MI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA: ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK açıklamalarıyla: Roblox neden yasaklandı, erişim engeli mi getirildi?

BAKANLIKTAN ROBLOX ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SON DAKİKA: ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK açıklamalarıyla: Roblox neden yasaklandı, erişim engeli mi getirildi?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

SON DAKİKA: ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK açıklamalarıyla: Roblox neden yasaklandı, erişim engeli mi getirildi?

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox erişim engeli ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir.

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