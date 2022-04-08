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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 08.04.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 06:30

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula

Son dakika! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı. Yapılan duyuruya göre; "6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 10 bin sürekli işçi alımı kura sonuçlarının iller bazında açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri yapılıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları TC Kimlik numarası, baba adı, doğum yılı gibi bilgiler girilerek sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları öğrenme ekranı!

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları son dakika açıklandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edecek olan 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları 6 ve 7 Nisan 2022 tarihleri için yapılan tüm iller bazında açıklandı. Başvuruda bulunan binlerce kişi Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemlerini sürdürüyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 6-7 NİSAN 2022 | 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Duyuru

6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler şöyle;

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA I 6-7 NİSAN

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri sona erdi. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula

BAKAN KOCA DUYURDU!

Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Yapılan duyuruda "6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır." ifadesi yer aldı.

https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekecek.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tüm iller için açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgula

Adaylar internet sitesine giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numarası, baba adı ve doğum yıl bilgilerini dolduracak. Ardından da kura sonuçları görüntülenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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