Sağlık Bakanlığı kura sonuçları son dakika açıklandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edecek olan 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları 6 ve 7 Nisan 2022 tarihleri için yapılan tüm iller bazında açıklandı. Başvuruda bulunan binlerce kişi Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemlerini sürdürüyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 6-7 NİSAN 2022 | 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Duyuru

6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler şöyle;