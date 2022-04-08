Son dakika! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı. Yapılan duyuruya göre; "6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 10 bin sürekli işçi alımı kura sonuçlarının iller bazında açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri yapılıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları TC Kimlik numarası, baba adı, doğum yılı gibi bilgiler girilerek sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları öğrenme ekranı!