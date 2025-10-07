Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek
Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 09:21

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Son dakika haberi... Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Şarkıcı Güllü düştü mü yoksa itildi mi? şüphesine ilişkin savcılık yeni bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Son dakika haberi! Şarkıcı Güllü'nün ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Güllü'nün evinde ve düştüğü yerde bu hafta keşif incelemesi yapılacak.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

MÜHENDİS HEYETİ İNCELEME YAPACAK

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği üç kişilik mühendis heyeti Güllü'nün hem düştüğü pencerenin bulunduğu odada hem de yaralı bedeninin bulunduğu yerde inceleme yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Bu incelemede ölçümler yapılacak. Bu ölçümler ve diğer veriler üzerinden "Güllü düştü mü yoksa itildi mi?" sorusunun cevabı aranacak. Hazırlanacak rapor soruşturmanın akıbetine yön verecek.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

DAHA ÖNCE BENZER OLAY AYDINLATILMIŞTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği bu bilirkişi heyeti daha önce de benzer bir olayın aydınlatılmasını sağlamıştı. Semiha Sözer (33) eşiyle Yalova'nın Soğuksu köyünün dağlık bir bölgesinde uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Eşi Erdal Sözer (41) çelişkili ifadeler vermiş, tayin edilen bilirkişi heyeti de Semiha Sözer'in cesedinin bulunduğu yere ancak itilerek düşürülmüş olabileceği yönünde rapor vermişti.

Bunun üzerine eşi tutuklandı ve hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle dava açılmıştı.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Şimdi aynı ekip Güllü'nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yapıp rapor hazırlayacak.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

YÜKSEK ALKOL

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kızı ve kızının arkadaşı ifadelerinde olay gecesi Güllü'nün alkollü olduğunu '2-3 şişe şarap içtiğini' anlatmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndan son gelen rapor da bu ifadeleri doğrular nitelikte.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Soruşturma dosyasına giren rapora göre Güllü'nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Güllü'nün tırnak arasından ve bedeninden alınan sürüntü örneklerinin incelemesi ise hâlâ devam ediyor.

Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Ayrıca Güllü'nün kayıp düştüğü söylenen oda zemininden alınan örneklerin incelemesi de devam ediyor. Henüz o konudaki raporlar da tamamlanmadı.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kriminal laboratuvarlarına gönderilen ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili raporun ise tamamlanma aşamasına geldi.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

SON ANLARI

Savcılığın o gece evdeki kamera kayıtlarına geçen görüntülerle ilgili incelemelerin de ifadelerle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. O gecenin görüntülerine göre Güllü, kızı ve kızının arkadaşı o gece önce salondaydılar.

Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek

Bir süre oturup müzik dinlediler sonra da dans ettiler. Ardından kızlar kendi odalarına geçti. Orada önce film izlediler ardından da müzik açıp 'roman havası' oynamaya başladılar. O sırada tuvalette olan Güllü de gelip odaya girdi. O sırada da roman havası çalmaya devam ediyordu. O da bir süre böyle devam eden ortam Güllü'nün kızı ve arkadaşının feryat ederek dışarıya koşmalarına kadar devam etti…