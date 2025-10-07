Haberler
Son dakika | Sanatçı Güllü düştü mü itildi mi? Ölümündeki şüphe böyle çözülecek
Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 09:21
Son dakika haberi... Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Şarkıcı Güllü düştü mü yoksa itildi mi? şüphesine ilişkin savcılık yeni bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları!