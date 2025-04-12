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SON DAKİKA | Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi bulunmuştu: Çuvaldaki DNA Zehra'nın katillerini ele verdi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
08:16
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi bulunmuştu: Çuvaldaki DNA Zehra'nın katillerini ele verdi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 11 yıl önce ortadan kaybolduktan bir gün sonra cesedi çuvala sarılı halde amcasının evinin yakınında bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 kişiden üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı. Zehra'nın boynunda ve cesedinin konulduğu çuvalda amcasının oğlu Hasan Topdağ'a ait DNA çıktığı belirtildi. Tutuklanan aile üyeleri suçlamaları kabul etmezken, Zehra'nın görmemesi gereken birşeyi gördüğü ve boğularak öldürüldüğü iddia edildi.