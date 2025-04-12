SON DAKİKA | Şanlıurfa’da 11 yıl önce cesedi bulunmuştu: Çuvaldaki DNA Zehra’nın katillerini ele verdi

Aile, ATV 'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılmış, ancak katil ya da katiller belirlenememişti. Programda, yenge Kadriye Topdağ'ın bir erkekle birlikte olduğu, Zehra'nın da bunu gördüğü ve öldürüldüğü iddiası gündeme gelmişti.

ÖZEL EKİP DOSYAYI TEKRAR AÇTI

Cinayetin üzerinden geçen 11 yıl içerisinde birçok kişinin sorgusu gerçekleştirildi. 15 gün önce gelen bir ihbar ve yeni delillere ulaşan özel ekip dosyayı tekrar açtı ve aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.