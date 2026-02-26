Son Dakika | Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat son ana kadar uçağı kurtarmaya çalıştı: Büyük bir faciayı engelledi!

UÇAĞI TERK ETMEDİ

Şehit pilotun uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği, ancak paraşütün, zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı anlaşıldı. Kahraman Pilot Bolat'ın uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalıştığı ve oldukça işlek olan otoyola düşmemesi için çabaladığı değerlendiriliyor. Uçağın, otoyola 10 metre kala düşmesi büyük bir faciayı engelledi.