Son Dakika | Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat son ana kadar uçağı kurtarmaya çalıştı: Büyük bir faciayı engelledi!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 06:44
Son dakika... Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Kobra filosuna ait F-16 savaş uçağı önceki gece, kalkıştan 3 dakika sonra düştü. Şehit olan pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın son ana kadar uçağı kontrol etmeye çalıştığı öğrenildi.