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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:14

SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

Adana'da 40 yaşındaki satış danışmanı S.E., çalıştığı otomotiv bayisinde sıfır otomobilleri sahte plaka ve ruhsatla usulsüz şekilde satarak müşterileri dolandırdı. Ancak bir süre sonra "Kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakarak evinin avlusunda kendini astı. Araçları alan kişiler, otomotiv bayisi önünde toplanıp milyonlarca lira dolandırıldıklarını açıkladı. İşte akılalmaz vurgunun detayları!

DHA
SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki bir otomotiv satış bayisinde çalışan satış danışmanı S.E., iddiaya göre yüksek miktardaki borçları nedeniyle müşterilerine usulsüz satış yaptı. Birkaç aydır bayiye gelen müşterilere, beğendikleri araçları piyasa değerinin 200-300 bin lira altında fiyat sunan S.E., her birine çeşitli IBAN numaraları atarak para göndermelerini istedi.

SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

Şirketin hesabına girmesi gereken milyonlarca lirayı zimmetine geçiren S.E., sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek bazı araçları mağdurlara teslim etti. S.E., bir süre sonra pişman olup yaptığı dolandırıcılığı iş yeri sahibine anlatarak, ailesine de "Yaptıklarımın tüm sorumlusu benim. Hayatı sizin için daha çok zorlaştırmak istemiyorum, kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakarak evinin avlusunda kendini astı.

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SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

Çalışanı tarafından dolandırıldığını firma durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Trafiğe çıkışı yasak olan sahte plakalı ve ruhsatlı araçlardan 8'i, polis tarafından mağdurlardan geri alınarak yediemin otoparkına çekildi.

SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

Şikayet üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatan polis, mağdurların para gönderdiği hesapları da incelemeye aldı. Dolandırılan mağdurlar ise dün bayi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

2 MİLYON 926 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Selahattin Nebioğlu aynı bayiden daha önce 3 kez daha otomobil aldığını ancak bu kez 2 milyon 926 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Son araç almaya geldiğimde pazarlık yapıp 2 milyon 854 bin liraya bana bağladılar. 72 bin lirada aksesuar bedeli olmak üzere 2 milyon 926 bin lira bu bayiye para ödedim.