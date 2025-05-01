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SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
11:14
SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!
Adana'da 40 yaşındaki satış danışmanı S.E., çalıştığı otomotiv bayisinde sıfır otomobilleri sahte plaka ve ruhsatla usulsüz şekilde satarak müşterileri dolandırdı. Ancak bir süre sonra "Kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakarak evinin avlusunda kendini astı. Araçları alan kişiler, otomotiv bayisi önünde toplanıp milyonlarca lira dolandırıldıklarını açıkladı. İşte akılalmaz vurgunun detayları!