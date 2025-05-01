SON DAKİKA... Sıfır otomobil almak isteyenler hayatının şokunu yaşadı: Satış danışmanı öyle bir oyun oynadı ki!

2 MİLYON 926 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Selahattin Nebioğlu aynı bayiden daha önce 3 kez daha otomobil aldığını ancak bu kez 2 milyon 926 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Son araç almaya geldiğimde pazarlık yapıp 2 milyon 854 bin liraya bana bağladılar. 72 bin lirada aksesuar bedeli olmak üzere 2 milyon 926 bin lira bu bayiye para ödedim.