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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:38

SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, JTİ ve BAT markalarına da zam geldiği duyurulmuştu. Bu noktada, 12 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar soruları ile birlikte, güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları, JTİ markasının içinde Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı ile detaylar;

SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların takibinde yer almaya devam ediyor. Önceki gün önce Philip Morris marka sigaralarda, daha sonra ise JTİ ve BAT marka sigara zam geldiği duyuruldu. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Bu noktada "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 12 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ile "Sigaraya zam mı geldi?" sorusunun yanıtı…

SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

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SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

SON DAKİKA - Sigara fiyatları güncel liste: 12 Aralık 2021 sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTİ SİGARA FİYATLARI

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