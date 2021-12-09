Güncel sigara fiyatları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Önceki gün gelen bilgilere göre Philip Morris ve JTİ markalarına sigara zammı geldiği duyuruldu. Bu noktada, 9 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar soruları ile birlikte, güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları, JTİ markasının içinde Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı ile detaylar;