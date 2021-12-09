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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:41

SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Güncel sigara fiyatları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Önceki gün gelen bilgilere göre Philip Morris ve JTİ markalarına sigara zammı geldiği duyuruldu. Bu noktada, 9 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar soruları ile birlikte, güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları, JTİ markasının içinde Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı ile detaylar;

SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sabah saatlerinden itibaren sigara zammı ile ilgili son dakika bilgileri takip ediliyor. Önce Philip Morris marka sigaralarda, daha sonra ise JTİ marka sigaralara zam geldiği duyuruldu. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları, JTİ markasının içinde Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigaraları bulunuyor. Buna göre, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? Winston ve Camel bugün ne kadar? İşte zam gelen sigaralar ve sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

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SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

SON DAKİKA | Sigara fiyatları güncel: Sigaraya zam geldi mi, 2021 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTİ SİGARA FİYATLARI

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