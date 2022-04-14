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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:49

SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

14 Nisan Perşembe günü sigara fiyatları son dakika gelişmeleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Yukarı yönlü ivme kaydeden fiyatlar sonrası en ucuz ve en pahalı sigara markaları da belli oldu. Hal böyle olunca; sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam geldi mi şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. 2022 yılı için bilindiği üzere ilk olarak Ocak ayında sonra da Mart ayında sigara zammı fiyatlara yansımıştı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları belli oldu. En son yapılan sigara zammı ile birlikte sigara fiyatları değişti. Marka marka yeni liste açıklanırken tütün kullanıcıları "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte marka marka güncel fiyat listesi!

SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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