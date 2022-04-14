Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:49

SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar oldu ve fiyatlar değişti mi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 14 Nisan 2022

14 Nisan Perşembe günü sigara fiyatları son dakika gelişmeleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Yukarı yönlü ivme kaydeden fiyatlar sonrası en ucuz ve en pahalı sigara markaları da belli oldu. Hal böyle olunca; sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam geldi mi şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. 2022 yılı için bilindiği üzere ilk olarak Ocak ayında sonra da Mart ayında sigara zammı fiyatlara yansımıştı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi son dakika gelişmeleri.