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Haberler Yaşam Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 21:00 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 20:57

Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigaraya zam geldi iddiaları bu sabah saatlerinde sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin markalardan açıklamalar peş peşe geliyor. Sigara zammı iddiasının üzerine güncel sigara fiyatları merak konusu oluyor, 'Marlboro, Kent, Winston, Parliament ne kadar, kaç TL oldu?' soruları araştırılıyor. Sigara fiyatları 2021 ile ilgili Tekel Bayileri Platformu'ndan son dakika açıklaması geldi. Buna göre, Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler!

Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Kent, Parliament ve Winston fiyatları bugün ne kadar, soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere sabah saatlerinde sosyal medyada sigara zammı iddiaları atıldı. Sigara fiyatları 2021 ile ilgili beklenen açıklama ise Tekel Bayileri Platformu'ndan geldi. Peki, Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler!

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama ise kısa süre içerisinde geldi.

İşte güncel sigara fiyatları listesi;

Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

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Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? 8 Aralık sigara zammı açıklaması ile BAT, JTI, Philip Morris marka yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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