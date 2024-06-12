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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:34

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz Mayıs ayında yapılmıştı. Temmuz ayına kısa süre kala tütün ürünü kullanıcılarına kötü haber geldi. Bilindiği üzere Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. Bir sigara grubuna daha bugün zam geldi. Bu gelişme sonrası marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, 12 Haziran 2024 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Sigara zammı son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında uygulanmıştı. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, bir sigara grubuna daha bugün zam geldi. Bu gelişme sonrası ise en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtı, tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Marka marka güncel fiyat listesi için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA!

Sigara fiyatlarına zam Haziran ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı.

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Gelen zamla birlikte en pahalı sigara 58 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 63 TL oldu.

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SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ!

Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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