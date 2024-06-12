Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:34
SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 12 Haziran 2024 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz Mayıs ayında yapılmıştı. Temmuz ayına kısa süre kala tütün ürünü kullanıcılarına kötü haber geldi. Bilindiği üzere Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. Bir sigara grubuna daha bugün zam geldi. Bu gelişme sonrası marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, 12 Haziran 2024 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…