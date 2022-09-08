Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

İddiaya göre Gıcık ise kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' diyerek cevap verdi. Bunun üzerine kaçan erkek şahsı öğrenmek için eşinin şalvarında bulunan cep telefonuna doğru hemen hamle yaptığını ve telefonu aldı.