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Haberler Yaşam Son dakika: Sinop'taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı
Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:47

Son dakika: Sinop'taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Son dakika haberleri: Sinop'ta eşinden boşanan ve kalan eşyalarını almak için eve giden Birol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'ı kemerle boğarak öldürdüğü vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Cani kocanın eski eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği ancak talihsiz kadının izin vermemesi üzerine pantolonundan çıkardığı kemerle 15 dakika boyunca eşinin boynunu sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözü dönmüş cani, zavallı kadını boğduktan sonra kalp atışını dinleyip öldüğüne emin olduktan sonra başında sigara içtiğini itiraf etti. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Son dakika haberleri: Sinop'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürdü. Geçtiğimiz Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Olay, Boyabat ilçesinde bulunan Kumluk Mahallesinde meydana geldi.

Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine giderek, kalan eşyalarını almak istedi. Gıcık eve gittiğinde eski eşiyle karşılaştı. Bu sırada ikili arasında tartışma başladı.

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Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

ESKİ EŞİNİ EVDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

İddiaya göre Zeynep Gıcık eve yanında birisiyle geldi ancak Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu.

Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

İddiaya göre Gıcık ise kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' diyerek cevap verdi. Bunun üzerine kaçan erkek şahsı öğrenmek için eşinin şalvarında bulunan cep telefonuna doğru hemen hamle yaptığını ve telefonu aldı.

Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Daha sonra Çaylak, Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü. Odada eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itekledi.

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