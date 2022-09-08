Son dakika: Sinop’taki kemerli vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! 15 dakika boyunca... Dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Son dakika haberleri: Sinop'ta eşinden boşanan ve kalan eşyalarını almak için eve giden Birol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'ı kemerle boğarak öldürdüğü vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Cani kocanın eski eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği ancak talihsiz kadının izin vermemesi üzerine pantolonundan çıkardığı kemerle 15 dakika boyunca eşinin boynunu sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözü dönmüş cani, zavallı kadını boğduktan sonra kalp atışını dinleyip öldüğüne emin olduktan sonra başında sigara içtiğini itiraf etti. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.