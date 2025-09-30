Son dakika! Şok itiraf Müge Anlı programında gelmişti! Şaban Ataş cinayetinde karar! "Sopayla vurdu, ip çıkardı, bağladı"

Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıkların avukatları ile tutuksuz sanık Durkadın Karabulut katıldı. Tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş ise cezaevlerinden SEGBİS ile katıldılar. Duruşmada Ö.K. isimli bir tanık dinlenirken, "Şaban Ataş'ın kaybolduğunu sosyal medyadan öğrendim. Seydikemer'deki evime geldikten 15 dakika sonra Burhanettin gelip Şaban Ataş'ın kaybolduğunu söyleyerek, nasıl bulabiliriz şeklinde ifadelerde bulundu. Burhanettin o sırada annemi ya da Emine'yi yalnız bırakmıyordu." şeklinde konuştu.