Son dakika! Şok itiraf Müge Anlı programında gelmişti! Şaban Ataş cinayetinde karar! "Sopayla vurdu, ip çıkardı, bağladı"
Giriş Tarihi: 30.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:12
Son dakika haberi! Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde Şaban Ataş (52)'ın kaybolup, aranması sırasında ATV'de Müge Anlı'ya konuk olan Emine Karabulut'un itirafları ile canlı yayında Ataş'ın cesedinin yerinin tespiti gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili olarak 3'ü tutuklu 4 sanık için kasten adam öldürme suçu ile iddianame hazırlanırken, Fethiye 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar için mahkeme kararını verdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili son dakika haberi...